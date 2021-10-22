США не должны недооценивать волю Китая защищать суверенитет по вопросу Тайваня - МИД КНР
13:32 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США должно перестать недооценивать решимость и возможности Китая защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу на регулярном брифинге прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что США готовы защищать Тайвань в случае нападения.
"Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, проблема Тайваня в полной мере является вопросом внутренней политики Китая, которая не терпит любого внешнего вмешательства. Китай не пойдет ни на какие компромиссы или на уступки по своему суверенитету, территориальной целостности и коренным интересам", - указал дипломат. "Никто не должен недооценивать нашу твердую волю и возможности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.
"Призываем США следовать принципу одного Китая и трем китайско-американским совместным коммюнике, проявляться осторожность в отношении тайваньского вопроса, не направлять ложных сигналов выступающим за независимость Тайваня силам, чтобы избежать нанесения ущерба китайско- американским отношениям и стабильности в Тайваньском проливе", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Президент США Джо Байден на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд) заявил о том, что Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если остров подвергнется атаке. На вопрос о том, готовы ли США "встать на защиту Тайваня, если Китай нападет", американский лидер ответил: "Да, у нас есть обязательства сделать это".
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