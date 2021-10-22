Вопрос признания правительства талибов стоит на повестке дня - глава МИД Узбекистана

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос о признании правительства талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) присутствует в повестке дня, но радикалы должны выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом в Афганистане.

"Вопрос признания правительства талибов, конечно, стоит в повестке дня. Мы будем совместно с нашими союзниками, партнерами к этому двигаться. Но поставленные перед талибами условия настолько серьезные, что реагировать на них в сепаратном плане очень опасно. Закрыть глаза на сохранение террористической деятельности [в Афганистане] или на недостаточную борьбу с ней со стороны талибов <...> - и признать их мы не сможем", - сказал он в пятницу в интервью российским журналистам.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.