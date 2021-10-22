0
0
154
НОВОСТИ

Собянин объяснил необходимость введения нерабочих дней в Москве

15:08 22.10.2021

Достигнуть максимального уровня по заболеваемости COVID-19 столица может уже к концу текущей недели - заявил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса «дельта», дает достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - начале следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей», — подчеркнул мэр.

По его мнению ограничительные меры следует вводить дозировано, опираясь на экономическую поддержку секторов. QR-коды, считает градоначальник, в краткосрочной перспективе не имеют необходимого воздействия, такие ограничения обычно вводятся на более длительный срок, вместо нескольких недель на срок более полугода и во всех отраслях услуг: «Надо понимать, что QR-коды, их введение, оно не может произойти на неделю-две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить ее на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По Москве мы видели летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% даже с учетом работы летних веранд, но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике. Поэтому такие меры нужно вводить дозировано, спокойно, с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики».

Ноябрьские выходные в столице будут продлены с 28 октября по 7 ноября, об этом ранее сообщалось на персональном сайте мэра Москвы. К такой мере было решено прибегнуть для прерывания цепочек заражения москвичей коронавирусной инфекцией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 22.10.2021
В пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв, нашли тонны селитры
0
49
16:00 22.10.2021
Парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа
0
75
15:45 22.10.2021
Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели
0
111
15:32 22.10.2021
Вопрос признания правительства талибов стоит на повестке дня - глава МИД Узбекистана
0
119
15:12 22.10.2021
Сильный ветер повредил зубцы на стене Кремля
0
156
15:00 22.10.2021
Кабмин РФ распространяет льготную ипотеку на частные дома - Мишустин
0
168
14:32 22.10.2021
Курс доллара опустился ниже 70 руб. после повышения ключевой ставки
0
212
14:14 22.10.2021
«Трава у дома» — самая популярная у молодежи песня в караоке
0
194
14:12 22.10.2021
В РФ нет "коврового" объявления иноагентами, решение можно оспорить в суде - Песков
0
210
14:00 22.10.2021
Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
0
245

Возврат к списку