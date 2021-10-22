Собянин объяснил необходимость введения нерабочих дней в Москве

15:08

Достигнуть максимального уровня по заболеваемости COVID-19 столица может уже к концу текущей недели - заявил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса «дельта», дает достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - начале следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей», — подчеркнул мэр.

По его мнению ограничительные меры следует вводить дозировано, опираясь на экономическую поддержку секторов. QR-коды, считает градоначальник, в краткосрочной перспективе не имеют необходимого воздействия, такие ограничения обычно вводятся на более длительный срок, вместо нескольких недель на срок более полугода и во всех отраслях услуг: «Надо понимать, что QR-коды, их введение, оно не может произойти на неделю-две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить ее на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По Москве мы видели летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% даже с учетом работы летних веранд, но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике. Поэтому такие меры нужно вводить дозировано, спокойно, с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики».

Ноябрьские выходные в столице будут продлены с 28 октября по 7 ноября, об этом ранее сообщалось на персональном сайте мэра Москвы. К такой мере было решено прибегнуть для прерывания цепочек заражения москвичей коронавирусной инфекцией.