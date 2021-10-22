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Квоту на мигрантов Минтруд РФ предложил установить в пределах 124 тыс человек

21:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда и социальной защиты России предложило установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах 124 тыс. человек. Относительно допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Минтруд предложил установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах 124 тыс. человек. Относительно допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%. Такая потребность определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения", - сообщили в пресс-службе.

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