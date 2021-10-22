Квоту на мигрантов Минтруд РФ предложил установить в пределах 124 тыс человек
21:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Минтруд предложил установить квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах 124 тыс. человек. Относительно допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%. Такая потребность определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения", - сообщили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 20:50 22.10.2021
- Украина предложила "Газпрому" скидку на прокачку дополнительных объемов в Европу
- 20:30 22.10.2021
- Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19
- 19:40 22.10.2021
- Украина предлагает свют ГТС для перекачки дополнительных объемов газа из РФ в Европу
- 19:20 22.10.2021
- Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора
- 19:02 22.10.2021
- Транзит нелегальной миграции через Белоруссию Меркель назвала "гибридной угрозой"
- 18:40 22.10.2021
- Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда по платным дорогам для легковушек
- 18:24 22.10.2021
- ЕК отказывается финансировать заграждений из колючей проволоки вдоль границ
- 18:19 22.10.2021
- Карьера в Сбере в возрасте 55+: новые возможности для переобучения
- 17:40 22.10.2021
- ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
- 17:12 22.10.2021
- "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% с начала 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать