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НОВОСТИ

"Газпром" планирует создать рекордный оперативный резерв газа

08:50 23.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

«Газпром» продолжает закачку газа в подземные хранилища. Компания планирует создать рекордный оперативный резерв газа — 72,6 млрд куб. м. С учетом подземных хранилищ в Белоруссии и Армении показатель достигнет 73,8 млрд куб. м.

Максимальная суточная производительность российских ПХГ «выводится на беспрецедентный уровень», сообщил «Газпром». Показатель составит 847,9 млн куб. м.  Коммерсантъ

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