"Газпром" планирует создать рекордный оперативный резерв газа
08:50 23.10.2021 Источник: Коммерсант.ru
Максимальная суточная производительность российских ПХГ «выводится на беспрецедентный уровень», сообщил «Газпром». Показатель составит 847,9 млн куб. м. Коммерсантъ
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