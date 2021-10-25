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НОВОСТИ

На Украине пригрозили направить ракеты на Москву

09:20 25.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Украина работает над ракетной программой и ее ракеты смогут доставать до Москвы, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его мнению, это паритетные действия в ответ на агрессию со стороны России.

«Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы»,— сказал господин Арестович телеканалу «Дом».  Коммерсантъ

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