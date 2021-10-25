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Премьер Судана Хамдук призвал сторонников выйти на улицы с мирными протестами - ТВ

10:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взятый армией Судана под домашний арест премьер-министр Абдалла Хамдук призвал в понедельник сторонников выйти на улицы с мирными акциями протеста. Его заявление распространило министерство информации страны, передает телеканал "Аль-Арабия".

Хамдук, в частности, обратился с призывом ко всем суданцам "выйти на улицу, защитить революцию, но придерживаться мирного характера протестов".

Глава правительства, отмечает телеканал, успел распространить свое заявление до того, как был задержан и позднее увезен в неизвестном направлении. Министр информации был также арестован.

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