Премьер Судана Хамдук призвал сторонников выйти на улицы с мирными протестами - ТВ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взятый армией Судана под домашний арест премьер-министр Абдалла Хамдук призвал в понедельник сторонников выйти на улицы с мирными акциями протеста. Его заявление распространило министерство информации страны, передает телеканал "Аль-Арабия".

Хамдук, в частности, обратился с призывом ко всем суданцам "выйти на улицу, защитить революцию, но придерживаться мирного характера протестов".

Глава правительства, отмечает телеканал, успел распространить свое заявление до того, как был задержан и позднее увезен в неизвестном направлении. Министр информации был также арестован.