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В России выявили 37 930 заболевших ковидом за сутки, это новый максимум с начала пандемии

12:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 930, это новый максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 8 279 573, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,46%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 690. Всего уже выздоровели 7 186 611 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 069 против 1 072 днем ранее, до 231 669. Таким образом, в стране уже седьмой день подряд регистрируют свыше 1 000 смертей от новой болезни в сутки. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

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