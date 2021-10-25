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НОВОСТИ

HR-платформа «Пульс» стала лауреатом премии Best For Life Design Award 2021

17:15 25.10.2021

Лауреатом премии Best For Life Design Award 2021 в номинации «Лучшее технологическое решение в сфере HR» стала платформа «Пульс», уникальный продукт и собственная разработка Сбера на рынке России. «Пульс» решает широкий спектр задач, в том числе анализирует состояние команды, выдает справки и оформляет отпуска, управляет карьерой, а также развивает навыки и компетенции сотрудников. Неповторимость платформы в широком применении в процессах AI, а рекомендательные модели помогают руководящему звену в принятии решений.

Платформой каждый месяц пользуется более 210 тыс. сотрудников, уровень их удовлетворенности превышает отраслевой стандарт и составляет 82,3%. В 2021 году «Пульс» получил две премии Red Dot в номинациях Communication & Brand и B2B Apps. Вскоре продукт будет доступен внешним клиентам.

«Мы создали HR-платформу, которая позволяет сотруднику легко и неформально получать кадровые сервисы в режиме реального времени. В то же время с помощью "Пульса" можно решить весь спектр задач, входящих в HR-цикл: от постановки целей и оценки результатов до непрерывного развития навыков персонала — и всё это на любом устройстве и в едином интерфейсе», — подчеркнула директор дивизиона «HR-платформа» Сбербанка Наталия Ахмина.

Best For Life Design Award — ежегодная премия в области архитектуры, дизайна и визуальных коммуникаций. Ее лауреатами более чем в 100 номинациях становятся продукты и компании в сфере промышленного дизайна, городской среды, веб и графики и т. д.

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