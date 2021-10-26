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Вице-мэр Владимир Ефимов: Будет благоустроена экс-промзона «Волгоградский проспект»

10:22 26.10.2021

Скоро стартует реорганизация бывшей промзоны «Волгоградский проспект», расположенной на Юго-западе Москвы - об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь бывшей индустриальной зоны составляет около сорока пяти гектаров, которые в настоящее время занимают автомобильные сервисы, складские помещения и офисы. В рамках программы «Индустриальные кварталы», направленной на общее развитие бывших городских промзон, территория будет реорганизована, на ее площадях разместятся высокотехнологичные производства, бизнес-центры, коммерческие помещения, точки общественного питания, спортклубы, финансовые учреждения и многое другое.

Как отметил Владимир Ефимов,«Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 200 миллиардов рублей, а поступления в городской бюджет — около 24 миллиардов рублей в год».

Вице-мэр также подчеркнул, что реорганизация экс-промзоны «Волгоградский проспект» обеспечит более 9 000 жителей столицы рабочими местами.

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