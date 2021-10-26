Жителям Подмосковья доступны прорывные технологии в борьбе с раком
17:48 26.10.2021
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«То, что мы видели в этом уникальном центре – это медицина будущего. Но она есть уже сегодня в Московской области, – отметила Валентина Матвиенко. – Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьёва – он создал условия для того, чтобы такой центр появился. В Московской области хороший деловой инвестиционный климат, очень благоприятное отношение самого губернатора, правительства области. Хочется поблагодарить академика Григория Ройтберга за проект: онкология – чувствительная тема для России. Это первые такие технологии в стране. Это реально «космос», это абсолютно новая медицина, которая должна становиться повседневной в жизни страны».
Пациентам доступны самые современные мировые технологии: тераностика, радиоиммунотерапия, исследования ПЭТ/КТ. Работают высококлассные специалисты, прошедшие стажировку в США, Германии, Израиле.
«Президент и сама жизнь ставят нам задачу – увеличивать ее продолжительность, – отметил Андрей Воробьёв. – Для этого и государственная медицинская помощь, и частная должны быть на высоком уровне. Академик, когда создавал Центр, думал не о деньгах, а о том, сколько жизней он спасет. Григорий Ефимович самых талантливых врачей собирает. Я очень надеюсь, что Центр будет работать на полную мощность – это всегда очень важно и для количества спасенных жизней, и для практики. А наша задача – поддерживать в том числе частную медицину через ОМС. Сейчас мы разговаривали с пациентами, они говорят: здесь все великолепно, мы не платим ни копейки – такую возможность дает государство».
В Подмосковье каждый год расширяют программу ОМС, чтобы бесплатное высокотехнологичное лечение в частных клиниках получало больше жителей.
«В Московской области – власть, которая хочет помогать. Поэтому мне захотелось сделать этот проект здесь. У меня лежит пачка писем от пациентов, которые пишут: «Поблагодарите губернатора». Теперь передовая медицина доступна жителям Московской области и РФ», – сказал академик Григорий Ройтберг.
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