РФ произведет часть федеральных пусков с космодрома Куру
19:20 26.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия перенесёт часть федеральных пусков на космодром Куру. Он находится во французской Гвиане.
Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, в следующем году с этого космодрома планируется четыре пуска российских ракет «Союз». По его словам, один из рассматриваемых вариантов продолжения такого сотрудничества — пилотируемые пуски. Для этого потребуется модернизация мобильной башни обслуживания. Говорит Москва
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