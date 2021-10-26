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РФ произведет часть федеральных пусков с космодрома Куру

19:20 26.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия перенесёт часть федеральных пусков на космодром Куру. Он находится во французской Гвиане.

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, в следующем году с этого космодрома планируется четыре пуска российских ракет «Союз». По его словам, один из рассматриваемых вариантов продолжения такого сотрудничества — пилотируемые пуски. Для этого потребуется модернизация мобильной башни обслуживания.  Говорит Москва

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