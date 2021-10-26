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"Госуслуги" покажут ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке - Минцифры

20:40 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Портал госуслуг выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным, заявил ТАСС во вторник замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"Для проверки QR-кодов также реализован доверенный механизм на портале госуслуг через инструмент "Сканер" мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус". При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка", - отметил он.

Для удобства пользователей, добавил Качанов, в приложении отображаются сертификат вакцинированного или переболевшего ковидом с QR-кодом на основании сведений из реестра Минздрава РФ, а также результаты ПЦР-тестов от Роспотребнадзора и архив этих сведений.

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