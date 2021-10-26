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Суд в Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, арестованных за поджог леса

21:20 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в турецкой Анталье освободил из-под стражи семерых граждан России, арестованных по обвинению в поджоге леса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - сказал он, не уточнив, какая именно мера пресечения им избрана.

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