Минэкономики ФРГ подтвердило, что сертификация Nord Stream 2 не угрожает газоснабжению ЕС
22:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство экономики и энергетики ФРГ подтвердило, что направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) свое заключение по сертификации проекта "Северный поток - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении германского ведомства.
"Минэкономики завершило анализ последствий процесса сертификации "Северного потока - 2" для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство", - отмечается в заявлении. "Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", - подчеркнули в ведомстве.
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