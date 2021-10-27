Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе

09:00 Источник: Газета.Ru

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook пресс-центра генштаба.

Согласно заявлению, соответствующий приказ отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

«В районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — сказано в сообщении.

По информации пресс-центра, во вторник с 14.35 до 15.15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных на Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное. В результате погиб один силовик и еще один получил ранения. Украинская сторона через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ призвала прекратить огонь, однако этого не случилось. Затем был использован Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой ликвидировал одну пушку, после чего обстрелы украинских позиций прекратились, заявили в генштабе. Газета.Ru