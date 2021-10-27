Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
09:00 27.10.2021 Источник: Газета.Ru
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook пресс-центра генштаба.
Согласно заявлению, соответствующий приказ отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.
«В районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — сказано в сообщении.
По информации пресс-центра, во вторник с 14.35 до 15.15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных на Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное. В результате погиб один силовик и еще один получил ранения. Украинская сторона через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ призвала прекратить огонь, однако этого не случилось. Затем был использован Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой ликвидировал одну пушку, после чего обстрелы украинских позиций прекратились, заявили в генштабе. Газета.Ru
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