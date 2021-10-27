0
0
136
НОВОСТИ

Число платных прививок от коронавируса в октябре поднялось на 70%

10:00 27.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число платных прививок от COVID-19 в октябре подскочило на 70%. Объём коммерческих услуг по вакцинации в октябре вырос на две трети по сравнению с сентябрём и впятеро по сравнению с летом.

Продажи измерялись в натуральном выражении. Услуга включает осмотр врача и введение препарата, сама же вакцина бесплатна. Чаще всего россияне приобретали услугу по прививке «Спутником Лайт» или одним компонентом «Спутника V». Средний чек покупки в октябре в целом по России составил 1 100 рублей, в Москве — 1 250 рублей. Более половины продаж пришлось на столичный регион.

«Популярность услуг по платной вакцинации в октябре росла с каждой неделей», — указано в публикации аналитического ресурса «Чек Индекс».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 27.10.2021
Непродовольственные магазины в Ростовской области с 28 октября по 7 ноября будут закрыты
0
0
11:00 27.10.2021
Более 10 стран готовы отозвать признание Косова - глава МИД Сербии
0
18
10:32 27.10.2021
Число ипотечных сделок в России в сентябре уменьшилось на 10% - Росреестр
0
84
10:20 27.10.2021
Nord Stream 2 создаст дополнительные мощности по транспортировке газа - Минэкономики ФРГ
0
112
10:05 27.10.2021
Татарстан утратит должность президента при принятии закона об организации власти - эксперт
0
142
09:32 27.10.2021
В Индии арестован офицер ВМС из-за утечки секретных данных о подлодках
0
192
09:20 27.10.2021
Совместные военные учения Швеции с США назвали четким сигналом для России
0
217
09:05 27.10.2021
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной
0
232
09:00 27.10.2021
Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
0
253
22:40 26.10.2021
Член банды Басаева и Хаттаба сбежал из астраханской психбольницы, где проходил медэкспертизу
0
686

Возврат к списку