Число платных прививок от коронавируса в октябре поднялось на 70%

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число платных прививок от COVID-19 в октябре подскочило на 70%. Объём коммерческих услуг по вакцинации в октябре вырос на две трети по сравнению с сентябрём и впятеро по сравнению с летом.

Продажи измерялись в натуральном выражении. Услуга включает осмотр врача и введение препарата, сама же вакцина бесплатна. Чаще всего россияне приобретали услугу по прививке «Спутником Лайт» или одним компонентом «Спутника V». Средний чек покупки в октябре в целом по России составил 1 100 рублей, в Москве — 1 250 рублей. Более половины продаж пришлось на столичный регион.

«Популярность услуг по платной вакцинации в октябре росла с каждой неделей», — указано в публикации аналитического ресурса «Чек Индекс». Говорит Москва