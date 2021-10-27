Nord Stream 2 создаст дополнительные мощности по транспортировке газа - Минэкономики ФРГ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трубопровод "Северный поток - 2" после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на голубое топливо, а также в случае проведения технических работ на других магистралях. Об этом заявила в среду ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран- членов, включая Германию, "Северный поток - 2" представляет собой новые, дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа", - отметила она. "Как новая магистраль "Северный поток - 2" создает больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если, например, на других трубопроводах проводятся ремонтные работы", - указала представитель Минэкономики.