Nord Stream 2 создаст дополнительные мощности по транспортировке газа - Минэкономики ФРГ
10:20 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трубопровод "Северный поток - 2" после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на голубое топливо, а также в случае проведения технических работ на других магистралях. Об этом заявила в среду ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.
"С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран- членов, включая Германию, "Северный поток - 2" представляет собой новые, дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа", - отметила она. "Как новая магистраль "Северный поток - 2" создает больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если, например, на других трубопроводах проводятся ремонтные работы", - указала представитель Минэкономики.
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