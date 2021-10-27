0
0
112
НОВОСТИ

Nord Stream 2 создаст дополнительные мощности по транспортировке газа - Минэкономики ФРГ

10:20 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трубопровод "Северный поток - 2" после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на голубое топливо, а также в случае проведения технических работ на других магистралях. Об этом заявила в среду ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран- членов, включая Германию, "Северный поток - 2" представляет собой новые, дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа", - отметила она. "Как новая магистраль "Северный поток - 2" создает больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если, например, на других трубопроводах проводятся ремонтные работы", - указала представитель Минэкономики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 27.10.2021
Непродовольственные магазины в Ростовской области с 28 октября по 7 ноября будут закрыты
0
0
11:00 27.10.2021
Более 10 стран готовы отозвать признание Косова - глава МИД Сербии
0
18
10:32 27.10.2021
Число ипотечных сделок в России в сентябре уменьшилось на 10% - Росреестр
0
84
10:05 27.10.2021
Татарстан утратит должность президента при принятии закона об организации власти - эксперт
0
142
10:00 27.10.2021
Число платных прививок от коронавируса в октябре поднялось на 70%
0
136
09:32 27.10.2021
В Индии арестован офицер ВМС из-за утечки секретных данных о подлодках
0
192
09:20 27.10.2021
Совместные военные учения Швеции с США назвали четким сигналом для России
0
217
09:05 27.10.2021
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной
0
232
09:00 27.10.2021
Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
0
253
22:40 26.10.2021
Член банды Басаева и Хаттаба сбежал из астраханской психбольницы, где проходил медэкспертизу
0
686

Возврат к списку