В Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней - СМИ
12:32 27.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При заселении придется предъявить сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.
С 30 октября вступают в силу и другие ограничения. Эхо Москвы
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