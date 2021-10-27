0
0
14
НОВОСТИ

В Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней - СМИ

12:32 27.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При заселении придется предъявить сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

С 30 октября вступают в силу и другие ограничения. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 27.10.2021
Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии
0
15
09:20 27.10.2021
Совместные военные учения Швеции с США назвали четким сигналом для России
0
72
09:00 27.10.2021
Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
0
69
11:00 26.10.2021
Армия Израиля проведет двухдневные учения в граничащих с сектором Газа районах
0
214
09:20 26.10.2021
Российские морские пехотинцы на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике
0
231
22:40 25.10.2021
В Сирии произошла попытка подрыва российской колонны - МО РФ
0
293
20:00 23.10.2021
Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - президент
0
561
14:00 23.10.2021
ПРО США не выдержит ядерный удар России или Китая - Forbes
0
601
11:00 23.10.2021
Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане
0
603
23:00 22.10.2021
Украина получила от США партию вооружений и боеприпасов
0
669

Возврат к списку