В Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней - СМИ

12:32 Источник: Эхо Москвы

Власти Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При заселении придется предъявить сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

С 30 октября вступают в силу и другие ограничения. Эхо Москвы