Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту худрука МХТ им. Чехова
13:05 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменит на посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", - сказали в Минкультуры.
В Минкультуры подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача и благодарят его за проделанную работу. "Он принял МХТ им. А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками", - отметили в министерстве, добавив, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.
Новому руководству предстоит продолжить развитие богатых традиций МХТ имени Чехова и предложить зрителю новые творческие проекты, добавили в пресс-службе. "Уверены, Константин Юрьевич [Хабенский] обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - заключили в министерстве.
НОВОСТИ
- 14:12 27.10.2021
- США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters
- 14:00 27.10.2021
- Украина попросит Германию не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2" - МИД
- 13:32 27.10.2021
- Террористы под видом беженцев из Афганистана пытаются проникать в соседние страны - Лавров
- 13:20 27.10.2021
- Вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется - Песков
- 13:17 27.10.2021
- СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
- 13:00 27.10.2021
- Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького
- 12:35 27.10.2021
- В столице стартовал школьный чемпионат лидерских компетенций Soft Skills – 2035
- 12:32 27.10.2021
- В Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней - СМИ
- 12:30 27.10.2021
- Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии
- 12:20 27.10.2021
- В Москве выявили 5 789 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать