0
0
139
НОВОСТИ

Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту худрука МХТ им. Чехова

13:05 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменит на посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", - сказали в Минкультуры.

В Минкультуры подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача и благодарят его за проделанную работу. "Он принял МХТ им. А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками", - отметили в министерстве, добавив, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

Новому руководству предстоит продолжить развитие богатых традиций МХТ имени Чехова и предложить зрителю новые творческие проекты, добавили в пресс-службе. "Уверены, Константин Юрьевич [Хабенский] обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - заключили в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 27.10.2021
США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters
0
9
14:00 27.10.2021
Украина попросит Германию не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2" - МИД
0
42
13:32 27.10.2021
Террористы под видом беженцев из Афганистана пытаются проникать в соседние страны - Лавров
0
106
13:20 27.10.2021
Вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется - Песков
0
123
13:17 27.10.2021
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
0
120
13:00 27.10.2021
Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького
0
135
12:35 27.10.2021
В столице стартовал школьный чемпионат лидерских компетенций Soft Skills – 2035
0
161
12:32 27.10.2021
В Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней - СМИ
0
189
12:30 27.10.2021
Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии
0
183
12:20 27.10.2021
В Москве выявили 5 789 заразившихся коронавирусом за сутки
0
179

Возврат к списку