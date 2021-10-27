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США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters

14:12 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты заверили британский суд, что основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж сможет отбывать на своей родине в Австралии любой срок наказания, вынесенный американским судом. Об этом говорится в представленных в среду документах, которые приводит агентство Рейтер.

"Соединенные Штаты также представили заверения того, что США дадут согласие на перевод Ассанжа в Австралию, чтобы он отбыл любое вынесенное в отношении него наказание, связанное с лишением свободы", - говорится в представленном документе.

Высокий суд Лондона приступил в среду к рассмотрению апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Великобритании Ассанжа. Заседание под председательством лорда - главного судьи Иэна Барнетта и лорда-судьи Тимоти Холройда должно продлиться два дня. В первый день аргументы должны изложить юристы, представляющие Минюст США.

Ассанж присоединился к заседанию по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш. Здесь австралиец содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. Изначально его адвокат говорил в среду, что Ассанж не примет участия в слушаниях.

В Соединенных Штатах австралийцу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

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