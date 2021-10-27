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Минюст Польши заявил, что стране нужно игнорировать решение Европейского суда о штрафе

18:30 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша должна игнорировать решение Европейского суда юстиции оштрафовать страну на 1 млн евро в день до выполнения вердикта об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. Об этом заявил в среду в "Твиттере" заместитель министра юстиции республики Марчин Романовский, комментируя это решение суда ЕС.

"(Не)вердикты Европейского суда юстиции, вмешивающиеся в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Невыборные и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и против его демократической воли блокировать реформы. Возможно, приостановление взносов заставит еврократов задуматься?", - написал Романовский.

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