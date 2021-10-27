Минюст Польши заявил, что стране нужно игнорировать решение Европейского суда о штрафе
18:30 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"(Не)вердикты Европейского суда юстиции, вмешивающиеся в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Невыборные и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и против его демократической воли блокировать реформы. Возможно, приостановление взносов заставит еврократов задуматься?", - написал Романовский.
НОВОСТИ
- 18:25 27.10.2021
- Глава Совета судей РФ: Размер долга физических лиц достиг астрономической цифры
- 17:40 27.10.2021
- В США выдан первый паспорт с пометкой "X" в графе "пол"
- 17:12 27.10.2021
- Общий долг россиян по кредитам достиг 23,9 трлн рублей
- 17:10 27.10.2021
- «Длинные» выходные: оперштаб Москвы опубликовал ответы на основные вопросы
- 17:00 27.10.2021
- Израиль утвердил планы возведения 3 144 единиц жилья на Западном берегу - СМИ
- 16:32 27.10.2021
- Зеленский просит проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине
- 16:12 27.10.2021
- Полиция обнаружила в Югре два склада с 11 тоннами контрафактного алкоголя - УМВД
- 16:00 27.10.2021
- Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
- 15:32 27.10.2021
- Суд ЕС наложил на Польшу штраф в 1 млн евро в день до выполнения требований ЕК
- 15:12 27.10.2021
- Глава ДНР заявил, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать