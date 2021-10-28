Сбер финансирует крупные проекты по развитию рыболовства

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Сбер предоставил ООО РПЗ «Сокра» финансирование в формате кредитной линии и мезонина на сумму 3,8 млрд рублей. На эти средства будут построены три рыболовецких судна и рыбоперерабатывающий завод, что позволит компании получить инвестиционные квоты на вылов донно-пищевых промысловых пород рыбы объемом до 15 тысяч тонн.

«Мезонин в АПК» дополнил линейку предлагаемых Сбером инвестиционных решений в агропромышленной сфере для представителей крупнейшего, крупного и среднего бизнеса, оно позволяет заемщику сохранить субсидию по госпрограмме, так как мезонин является частью субсидируемого кредита.

Как сказал Оскар Рацин, вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, «Сбер всегда стремится оказать финансовую поддержку компаниям, которые системно выстраивают свой бизнес. Мы убеждены, что это финансирование не только сыграет важную роль в успехе инвестиционной программы рыбоперерабатывающего завода ʺСокраʺ, но и станет ярким примером для вовлечения в программу обновления промыслового флота малых и средних предприятий. В целом же расширение линейки мезонинных продуктов обеспечит доступное финансирование большему количеству компаний и благотворно скажется на развитии российского АПК».

Учредитель и генеральный директор ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» Андрей Обедин, со своей стороны отметил, что «Строительство нового флота в рамках программы инвестиционных квот является оптимальным решением для малых и средних предприятий отрасли, планирующим свою деятельность на долгосрочную перспективу. Мы решили произвести полное обновление флота, а также нарастить береговые мощности для глубокой переработки уловов. Новый флот позволит увеличить экономическую отдачу от ресурса за счет роста эффективности на промысле, создать современные и безопасные условия труда для наших экипажей. Инвестиционная программа «РПЗ Сокра» позволит создать новые постоянные рабочие места и повысить объем налоговых отчислений, тем самым решая региональные задачи».

Он подчеркнул, что благодаря инвестиционной поддержке Сбера предприятие продолжит строительство нового флота, увеличит глубину переработки и расширит географию продаж.