Боррель утверждает, что "Газпром" оказывает давление на Молдавию в вопросах поставки газа
17:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, согласно которому компания "Газпром" оказывает на Молдавию давление в вопросах поставки топлива.
"Видим попытки "Газпрома" оказать политическое давление вместо снижения цены на газ с их стороны. Мы согласны с премьер-министром насчет необходимости укрепления устойчивости республики на случай любой попытки использовать энергетику как геополитические оружие", - сказал он в четверг по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Молдавия на совместной с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей пресс-конференции.
По словам Борреля, Евросоюз готов помочь Молдавии в преодолении кризиса. "Первый шаг - это 60 млн евро на поддержку бюджета, о которых было объявлено вчера", - отметил он.
Переговоры о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере 709 млн долларов. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.
На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тысячу кубометров. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до 200-300 долларов за 1 тысячу кубометров. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем 148 долларов. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.
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