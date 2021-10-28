Впервые за два месяца в мире начала расти заболеваемость и смертность от COVID-19 - ВОЗ
18:30 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца", - сказал он, объяснив это тем, что "нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах". "Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения", - констатировал Гебрейесус.
Как подчеркнул глава ВОЗ, "пандемия упорствует в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам [борьбы с пандемией]". Он напомнил, что на настоящий момент в странах с высокими доходами на душу населения применено в 80 раз больше тестов и в 30 раз больше вакцин, чем в государствах с низкими доходами.
В среду ВОЗ сообщила, что за минувшую неделю в мире более 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией и более 49 тыс. умерли, число новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 4%, а летальных исходов - на 5%. В Европейском регионе рост заболеваемости и смертности составил за неделю соответственно 18% и 14%.
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