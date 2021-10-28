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Роспотребнадзор разрешил мероприятия в закрытых помещениях с некоторыми условиями

21:10 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, до 70% при наличии у посетителей QR-кодов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, которое размещено в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что изменения вносятся в постановление "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий". Они вступают в силу с 15 ноября.

"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание", - говорится в документе.

Кроме того, у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, также должен быть QR-код.

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