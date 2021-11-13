Мраморные шедевры храма Парфенон должны быть возвращены из Англии - Премьер Греции
09:19 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер отметил, что не может быть диалога между нациями, если нет диалога между культурами, который предполагает уважение к истории, культурному наследию и самобытности каждой нации. «На мой взгляд, это означает, что знаковые памятники, неразрывно связанные с самобытностью нации, должны принадлежать этой нации, — сказал Мицотакис. — Давайте рассмотрим вопрос о скульптурах Парфенона, которые являются чрезвычайно важной частью мирового культурного наследия, и в то же время они, возможно, являются наиболее важной символической связью между современными греками и их предками. Большая часть этой коллекции выставлена в Музее Акрополя, в нескольких сотнях метров от Парфенона. Тот факт, что на месте, на их родине, можно увидеть скульптуры Парфенона, визуально связанные с памятником, который придает им универсальный блеск, — это очень важный момент». Однако, по словам премьера, до тех пор, пока часть коллекции остается отчужденной в Лондоне, эта связь не будет полностью оценена. «По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах», — подчеркнул Мицотакис, слова которого приводит газета «Прото тема».
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