Госдеп включил Россию в список стан - нарушителей свободы вероисповедания

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в распространенном в среду письменном заявлении выразил мнение, что на территории России и Китая имеют место «систематические и вопиющие нарушения свободы вероисповедания».

Он пояснил, что руководитель Госдепартамента, согласно американскому законодательству, составляет список «правительств и негосударственных субъектов», которые якобы нарушают свободу вероисповедания. Таким образом, Блинкен включил в перечень «стран, вызывающих особую обеспокоенность», Россию, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею. По версии госсекретаря, их власти допускают «систематические, постоянные и вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Он также включил Алжир, Союз Коморских Островов, Кубу и Никарагуа в список государств, правительства которых допускают «серьезные нарушения свободы вероисповедания».