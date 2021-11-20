Два человека получили огнестрельное ранение и 50 задержано в ходе беспорядков в Роттердаме

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 50 человек были задержаны, двое получили огнестрельные ранения в ходе протестов против коронавирусных ограничений в Роттердаме. Об этом сообщила в субботу голландская полиция.



Специальное подразделение правоохранительных органов в настоящее время расследует, кем и при каких обстоятельствах использовалось огнестрельное оружие. Ранее сообщалось, что в ходе пятничных протестов полиции в нескольких случаях пришлось открывать огонь. Отмечается, что пострадавшие находятся в больнице.



Как отметили в правоохранительных органах, многие блюстители порядка получили незначительные травмы, когда протестующие забрасывали их камнями и запускали в их сторону фейерверки. Несколько полицейских, получивших более тяжелые травмы, были госпитализированы.



На данный момент задержано более 50 человек. "Около половины из них - несовершеннолетние", - отметили в полиции.



