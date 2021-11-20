От действий польских силовиков на границе пострадали 109 человек - СК Белоруссии
17:30 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них - 10 малолетних", - отметил представитель следствия, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".
По информации областного управления СК, в Гродненской области идет уголовное производство по пяти фактам применения польской и литовской сторонами насилия в отношении мигрантов. "В двух случаях в результате непринятия мер по оказанию помощи наступила их гибель", - уточняет издание.
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