Бочкарев рассказал о ходе строительства ЮВХ в районе пересечения с Волгоградским проспектом

10:30

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о начале работ по надвижке металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода Юго-Восточной хорды на пересечении будущей магистрали с Волгоградским проспектом.

«Для выполнения надвижки возведено три стапели, на двух из них уже приступили к работам. В рамках операции предстоит смонтировать порядка 27 тысяч тонн металлоконструкций», — отметил заммэра по строительству.

Также он напомнил, что развязка строится на участке ЮВХ от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейной, в рамках проекта предусмотрены строительство и реконструкция 10 км дорог и пяти эстакад.

По словам Бочкарёва благодаря расчетам специалистов «Моспроект-3» строительные работы окажут минимальное воздействие на движение транспорта по Волгоградскому проспекту.

«Пролетные строения непосредственно над Волгоградским проспектом запроектированы из сталежелезобетонных конструкций. Это позволяет собрать их рядом и надвинуть в проектное положение с применением минимального количества временных опор», рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она добавила что развязку на Волгоградском удалось вписать в плотную городскую застройку, и утонила, что в этом месте хорда дважды пересекает железнодорожные пути, тоннели строящегося Большого кольца и открытый участок Таганско-Краснопресненской линии.

Длина ЮВХ составит 28 км и объединит 22 московских района, в которых проживает порядка 2,5 млн человек.