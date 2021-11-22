Бочкарев рассказал о ходе строительства ЮВХ в районе пересечения с Волгоградским проспектом
10:30 22.11.2021
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о начале работ по надвижке металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода Юго-Восточной хорды на пересечении будущей магистрали с Волгоградским проспектом.
«Для выполнения надвижки возведено три стапели, на двух из них уже приступили к работам. В рамках операции предстоит смонтировать порядка 27 тысяч тонн металлоконструкций», — отметил заммэра по строительству.
Также он напомнил, что развязка строится на участке ЮВХ от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейной, в рамках проекта предусмотрены строительство и реконструкция 10 км дорог и пяти эстакад.
По словам Бочкарёва благодаря расчетам специалистов «Моспроект-3» строительные работы окажут минимальное воздействие на движение транспорта по Волгоградскому проспекту.
«Пролетные строения непосредственно над Волгоградским проспектом запроектированы из сталежелезобетонных конструкций. Это позволяет собрать их рядом и надвинуть в проектное положение с применением минимального количества временных опор», рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.
Она добавила что развязку на Волгоградском удалось вписать в плотную городскую застройку, и утонила, что в этом месте хорда дважды пересекает железнодорожные пути, тоннели строящегося Большого кольца и открытый участок Таганско-Краснопресненской линии.
Длина ЮВХ составит 28 км и объединит 22 московских района, в которых проживает порядка 2,5 млн человек.
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