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Состав руководящих органов "Единой России" обновится по итогам съезда - Перминов

12:05 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил ТАСС в понедельник, что состав руководящих органов партии обновится по итогам съезда 4 декабря, точные изменения станут известны только на самом мероприятии.

"Обновление будет. Экстремумы будут понятны 4 декабря на съезде", - сказал Перминов, добавив, что именно в ходе съезда станут известны "точные параметры обновления" руководящих органов партии.

Газета "Ведомости" сообщила в понедельник, что на съезде "Единой России" 4 декабря обновится состав всех руководящих органов партии. По словам собеседников издания, обновление может составить 50-70%, однако значимых кадровых изменений ждать в руководстве партии не стоит.

Третий этап съезда "Единой России" состоится 4 декабря. Он будет приурочен к дате образования самой партии (1 декабря) и ее юбилею - 20-летию со дня основания. Первые два этапа съезда прошли летом.

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