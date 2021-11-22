Состав руководящих органов "Единой России" обновится по итогам съезда - Перминов
12:05 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил ТАСС в понедельник, что состав руководящих органов партии обновится по итогам съезда 4 декабря, точные изменения станут известны только на самом мероприятии.
"Обновление будет. Экстремумы будут понятны 4 декабря на съезде", - сказал Перминов, добавив, что именно в ходе съезда станут известны "точные параметры обновления" руководящих органов партии.
Газета "Ведомости" сообщила в понедельник, что на съезде "Единой России" 4 декабря обновится состав всех руководящих органов партии. По словам собеседников издания, обновление может составить 50-70%, однако значимых кадровых изменений ждать в руководстве партии не стоит.
Третий этап съезда "Единой России" состоится 4 декабря. Он будет приурочен к дате образования самой партии (1 декабря) и ее юбилею - 20-летию со дня основания. Первые два этапа съезда прошли летом.
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