Ущерб МО РФ от сбитого на учениях в Тверской области Су-30 составил более 1,1 млрд рублей

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб Министерства обороны России в результате крушения на учениях в Тверской области истребителя Су-30 в 2020 году составил 1,143 млрд рублей. Об этом сообщил представитель военной прокуратуры на заседании Тверского гарнизонного военного суда по уголовному делу в отношении военного пилота Василия Савельева, сбившего истребитель.

"Тверским гарнизонным военным судом рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего войсковой части майора Савельева в совершении преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ. Савельева обвиняют в том, что, выполняя полет на самолете Су-35, совершил действие, противоречащее правилам полета и иным правилам эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия в виде причинения Минобороны России имущественного вреда на общую сумму 1,143 млрд рублей", - сказал он.