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НОВОСТИ

Министерство торговли США ввело санкции в отношении МФТИ

22:40 24.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Министерство торговли США ввело санкции в отношении Московского физико-технического института. Причиной, как пояснили в ведомстве, стала разработка МФТИ военной продукции для военного заказчика. Теперь американским поставщикам будет необходимо получать специальное разрешение, если они захотят продать вузу некоторые технологии и оборудование.

В МФТИ выразили удивление решением официальных властей США. Ректор института Дмитрий Ливанов отметил, что заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании, как в России, так и по всему миру. Он выразил надежду, что наложенные ограничения не помешают МФТИ сотрудничать в академической сфере с университетами и научными институтами США.  Эхо Москвы

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