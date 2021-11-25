Законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроекты о QR-кодах в России пока не приняты из-за сложности процесса, так как важно "спасти людей и не навредить экономике страны", заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны".