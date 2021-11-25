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Беженцы в лагере в центре "Брузги" в Белоруссии собрали митинг, требуя пустить их в ЕС

14:12 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беженцы в лагере в логистическом центре "Брузги" в Белоруссии митингуют против отправки в Ирак и требуют пропустить их в ЕС, передает в четверг с места событий корр. ТАСС.

Несколько десятков беженцев держат плакаты, на которых по-английски написано "мы не можем вернуться в Ирак", и выкрикивают соответствующие лозунги. Столкновений на данный момент не происходит, мигранты не покидают огороженную зону.

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