Беженцы в лагере в центре "Брузги" в Белоруссии собрали митинг, требуя пустить их в ЕС

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беженцы в лагере в логистическом центре "Брузги" в Белоруссии митингуют против отправки в Ирак и требуют пропустить их в ЕС, передает в четверг с места событий корр. ТАСС.

Несколько десятков беженцев держат плакаты, на которых по-английски написано "мы не можем вернуться в Ирак", и выкрикивают соответствующие лозунги. Столкновений на данный момент не происходит, мигранты не покидают огороженную зону.