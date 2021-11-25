Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности
16:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.
Представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении Рашкина неприкосновенности поступило на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 ноября. В документе речь идет в том числе о возбуждении в отношении депутата уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом определенных действий. Кроме того, документ предполагает привлечение Рашкина к административной ответственности в судебном порядке по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").
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