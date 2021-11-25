Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

Представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении Рашкина неприкосновенности поступило на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 ноября. В документе речь идет в том числе о возбуждении в отношении депутата уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом определенных действий. Кроме того, документ предполагает привлечение Рашкина к административной ответственности в судебном порядке по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").