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НОВОСТИ

В Ливане запретили рекламировать Белоруссию в качестве туристического направления

17:00 25.11.2021 Источник: NEWSru.co.il

Правительство Ливана запретило туристическим агентствам рекламировать Беларусь в качестве направления для путешествия. Эта мера призвана снизить наплыв ближневосточных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз.

По меньшей мере 7000 мигрантов из таких государств как Сирия, Ирак и Ливан и стран Северной Африки находятся в Беларуси, куда они прибыли в надежде, что им удастся пересечь границу с Польшей и оказаться в ЕС. Немалое их число использовали для транзита Международный аэропорт Бейрута.  Newsru.co.il

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