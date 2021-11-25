В Ливане запретили рекламировать Белоруссию в качестве туристического направления

17:00 Источник: NEWSru.co.il

Правительство Ливана запретило туристическим агентствам рекламировать Беларусь в качестве направления для путешествия. Эта мера призвана снизить наплыв ближневосточных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз.

По меньшей мере 7000 мигрантов из таких государств как Сирия, Ирак и Ливан и стран Северной Африки находятся в Беларуси, куда они прибыли в надежде, что им удастся пересечь границу с Польшей и оказаться в ЕС. Немалое их число использовали для транзита Международный аэропорт Бейрута. Newsru.co.il