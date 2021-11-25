0
0
88
НОВОСТИ

Великобритания увеличит свое военное присутствие в мире в ближайшие годы - Минобороны

20:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания намерена увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы для более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира. Об этом говорится в плане модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, опубликованном в четверг Минобороны страны.

В документе, получившем название "Солдат будущего", отмечается, что основные "наземные региональные хабы" будут базироваться в Германии, Кении и Омане. Кроме того, на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации будут созданы силы глобального реагирования, которые при необходимости можно будет задействовать как при ведении боевых действий, так и при оказании гуманитарной помощи. Силы глобального реагирования будут укреплены дополнительным мотострелковым батальоном, саперным батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, артиллерийской батареей, а также вертолетами Apache и Chinook новой модификации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 25.11.2021
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев
0
95
20:38 25.11.2021
В турнире РОБОStep приняли участие 46 школьных команд
0
78
19:20 25.11.2021
Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе
0
189
18:40 25.11.2021
Недовольных ковидными ограничениями гораздо меньше, чем желающих остаться в живых - Песков
0
208
18:28 25.11.2021
Андрей Воробьев поздравил женщин с предстоящим Днем матери
0
261
18:00 25.11.2021
В Эстонии завершено сооружение временных заграждений на границе с РФ
0
309
17:32 25.11.2021
Премьер Белоруссии заявил, что против его страны развязана полномасштабная гибридная война
0
327
17:12 25.11.2021
Президент Польши предложил генсеку НАТО расширить военное присутствие на востоке альянса
0
323
17:00 25.11.2021
В Ливане запретили рекламировать Белоруссию в качестве туристического направления
0
338
16:32 25.11.2021
В Польше признали не соответствующей Конституции часть Европейской конвенции по правам человека
0
363

Возврат к списку