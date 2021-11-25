Великобритания увеличит свое военное присутствие в мире в ближайшие годы - Минобороны
20:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания намерена увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы для более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира. Об этом говорится в плане модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил, опубликованном в четверг Минобороны страны.
В документе, получившем название "Солдат будущего", отмечается, что основные "наземные региональные хабы" будут базироваться в Германии, Кении и Омане. Кроме того, на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации будут созданы силы глобального реагирования, которые при необходимости можно будет задействовать как при ведении боевых действий, так и при оказании гуманитарной помощи. Силы глобального реагирования будут укреплены дополнительным мотострелковым батальоном, саперным батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, артиллерийской батареей, а также вертолетами Apache и Chinook новой модификации.
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