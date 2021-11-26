В ФРГ за сутки выявили рекордные 76 414 случаев заражения коронавирусом - Институт Коха
09:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 76 414, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 650 170 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 100 476.
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