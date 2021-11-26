0
0
1
НОВОСТИ

В ФРГ за сутки выявили рекордные 76 414 случаев заражения коронавирусом - Институт Коха

09:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 76 414, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 650 170 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 100 476.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 26.11.2021
МЧС подтвердила гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная"
0
61
09:00 26.11.2021
Сербия получила от России самую низкую цену на газ в Европе
0
76
22:40 25.11.2021
Выживших в шахте "Листвяжная" нет, общее число погибших составило 52 человека - источник
0
647
22:00 25.11.2021
Пик нынешней волны ковида в России, скорее всего, пройден - директор Европейского бюро ВОЗ
0
591
21:20 25.11.2021
Судьба 35 шахтеров на шахте "Листвяжная" остается неизвестной после ЧП
0
604
20:40 25.11.2021
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев
0
688
20:38 25.11.2021
В турнире РОБОStep приняли участие 46 школьных команд
0
588
20:00 25.11.2021
Великобритания увеличит свое военное присутствие в мире в ближайшие годы - Минобороны
0
602
19:20 25.11.2021
Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе
0
676
18:40 25.11.2021
Недовольных ковидными ограничениями гораздо меньше, чем желающих остаться в живых - Песков
0
660

Возврат к списку