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СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с ЧП на "Листвяжной"

10:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное по факту халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с ЧП в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)", - отметили в СК.

Следователи выяснили, что в ноябре этого года подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

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