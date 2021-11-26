0
0
167
НОВОСТИ

Новый руководитель Интерпола занял пост несмотря на обвинения в причастности к пыткам политзаключенных - СМИ

11:00 26.11.2021 Источник: Lenta.ru

Генерал из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер аль-Раиси назначен новым президентом Интерпола несмотря на то, что его обвиняют в причастности к пыткам политзаключенных, сообщает BBC News.

Аль-Раиси избрали на 89-й сессии генеральной ассамблеи организации в Стамбуле. Жалобы, поданные против него гражданами Великорбитании, Франции и Турции, которые ранее содержались в заключении в ОАЭ, в том числе, по обвинениям в шпионаже, были проигнорированы.

Правозащитные организации несколько месяцев вели кампанию, пытаясь не допустить, чтобы арабский генерал возглавил Интерпол. В начале ноября в Европарламенте заявили, что это избрание ударит по репутации организации. BBC News отмечает, что аль-Раиси получил назначение после значительных финансовых вливаний в структуру Интерпола со стороны ОАЭ.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 26.11.2021
В Москве выявили 3 929 заразившихся коронавирусом за сутки
0
34
12:18 26.11.2021
Сбер стал «Рекламодателем года» и завоевал 11 наград на фестивале Red Apple
0
27
12:05 26.11.2021
Задержанный директор шахты "Листвяжная" был признан лучшим руководителем 2021 года
0
61
12:00 26.11.2021
Северный Ледовитый океан "атлантифицируется" - ученые
0
80
11:42 26.11.2021
Сбер запустил самый популярный эффект в TikTok в России
0
101
11:32 26.11.2021
В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки
0
109
11:20 26.11.2021
На шахте "Листвяжная" найден живым один шахтер
0
156
11:05 26.11.2021
Мощность газопровода "Пакистанский поток" может достичь 16 млрд кубометров
0
183
10:52 26.11.2021
Москвичам рассказали, какие возможности созданы в социальной сфере столицы для матерей
0
162
10:32 26.11.2021
Результаты расследования относительно отверстия в "Союзе МС-09" переданы правоохранителям
0
186

Возврат к списку