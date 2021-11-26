Новый руководитель Интерпола занял пост несмотря на обвинения в причастности к пыткам политзаключенных - СМИ

11:00 Источник: Lenta.ru

Генерал из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер аль-Раиси назначен новым президентом Интерпола несмотря на то, что его обвиняют в причастности к пыткам политзаключенных, сообщает BBC News.

Аль-Раиси избрали на 89-й сессии генеральной ассамблеи организации в Стамбуле. Жалобы, поданные против него гражданами Великорбитании, Франции и Турции, которые ранее содержались в заключении в ОАЭ, в том числе, по обвинениям в шпионаже, были проигнорированы.

Правозащитные организации несколько месяцев вели кампанию, пытаясь не допустить, чтобы арабский генерал возглавил Интерпол. В начале ноября в Европарламенте заявили, что это избрание ударит по репутации организации. BBC News отмечает, что аль-Раиси получил назначение после значительных финансовых вливаний в структуру Интерпола со стороны ОАЭ. Lenta.Ru