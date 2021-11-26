11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность газопровода "Пакистанский поток" может достичь 16 млрд кубометров вместо ранее озвученных 12,4 млрд кубометров. Это следует из слов министра энергетики РФ Николая Шульгинова, который выступил на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.

"Флагманский проект - строительство газопровода "Пакистанский поток" из Карачи в Лахор протяженностью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 16 млрд кубических метров в год, который свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере страны", - сказал он.

"Надеемся, что до 15 февраля 2022 года, как мы условились с министром (министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан - прим. ТАСС), акционерное соглашение и соглашение об оказании содействия проекту правительством Пакистана будет подписано", - добавил Шульгинов.

По его словам, российские компании в дальнейшем могут поставлять сжиженный природный газ (СПГ) для этого проекта. "Мы считаем, что сегодня принято решение о движении к началу строительства, к тому, что будут предложения от "Новатэка" уже по поставкам СПГ", - заметил он.