В КЧР ликвидированы двое боевиков, планировавших террористические преступления - НАК
13:05 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов уничтожили в Карачаево-Черкесии двух боевиков, планировавших террористические преступления. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности получена информация о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. В результате на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов", - сообщили в НАК.
"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы", - сообщили в НАК.
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