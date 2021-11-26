0
0
82
НОВОСТИ

Самолет с главой МИД Швейцарии на борту был перенаправлен в Москву - министерство

15:00 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Направлявшийся в Китай самолет с главой федерального департамента иностранных дел страны Швейцарии Иньяцио Кассисом на борту по техническим причинам был перенаправлен в Москву. Об этом сообщило в пятницу ведомство страны в своем аккаунте в "Твиттере".

"Из-за технических причин самолет Федерального совета, который направлялся в Китай с Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву", - говорится в публикации. "Там будет осуществлена проверка на предмет того, возможно ли продолжение поездки в Китай".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 26.11.2021
Академики попросили Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Зуева
0
13
15:12 26.11.2021
Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию по "вагнеровцам" и ему за это стыдно
0
66
14:32 26.11.2021
Вероятность войны с РФ существует, но СМИ нагнетают ситуацию - Зеленский
0
149
14:12 26.11.2021
Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов - Лукашенко
0
186
14:00 26.11.2021
Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря
0
217
13:54 26.11.2021
Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери
0
163
13:32 26.11.2021
Глава МВД Франции не станет встречаться с британским коллегой из-за разногласий по проблеме мигрантов
0
195
13:30 26.11.2021
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера
0
182
13:20 26.11.2021
Неполную занятость на работе предпочитают 66% россиянок с детьми - исследование
0
201
13:11 26.11.2021
En+ Group – в лидерах российского рейтинга ESG-прозрачности
0
220

Возврат к списку