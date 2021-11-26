Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 г. на лондонской бирже ICE падает на 5,59%, до $76,4 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:21 мск. В последний раз стоимость Brent была ниже $77 за баррель 30 сентября 2021 г.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 6,66%, до $73,17 за баррель.

К 14:29 мск падение цены на нефть марки Brent ускорилось до $76,17 за баррель (-5,87%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 6,77%, до $73,08 за баррель.