Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель
17:40 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 г. на лондонской бирже ICE падает на 5,59%, до $76,4 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:21 мск. В последний раз стоимость Brent была ниже $77 за баррель 30 сентября 2021 г.
В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 6,66%, до $73,17 за баррель.
К 14:29 мск падение цены на нефть марки Brent ускорилось до $76,17 за баррель (-5,87%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 6,77%, до $73,08 за баррель.
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