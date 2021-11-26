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Украине хватит угля на отопительный сезон, поставки идут морем - Зеленский

18:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство решает проблему с дефицитом угля для энергетических компаний в стране за счет поставок по морскому пути.

"Корабли [с углем] идут. У нас есть контракты на 11 кораблей. Дополнительные контракты относительно угля будут в декабре, то есть, кроме нашего угля, которого не хватает, мы должны импортировать теми или другими путями", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский уточнил, что поставки морем организованы, поскольку Украина не импортирует уголь из РФ и Казахстана.

21 ноября на Украину первое судно с 60,5 тыс. тонн угля из семи законтрактованных компанией ДТЭК судов с углем из США и Колумбии общим объемом 1,5 млн тонн. Ожидается, что они прибудут в Украину в течение ноября 2021 - января 2022 года. Компания подчеркивает, что импорт угля "является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным". По данным ДТЭК, собственная добыча к концу года составит около 17 млн тонн газового угля.

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