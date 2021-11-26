На полях встречи глав МИД НАТО могут обсудить заявления Зеленского о перевороте - Госдеп
22:30 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комментируя высказывания Зеленского, она отметила: "Мы как раз взаимодействуем с украинскими партнерами относительно этого. Думаю, вы знаете, что будет встреча и по Украине, и по Грузии на следующей неделе во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, и это также даст нам еще одну возможность для взаимодействия с украинскими партнерами по этому вопросу".
На встрече с прессой в пятницу Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский также сказал, что, по имеющимся у него данным, на организацию переворота на Украине предполагается привлечь 1 млрд долларов. Он не уточнил, от кого именно должны поступить эти средства.
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