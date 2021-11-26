На полях встречи глав МИД НАТО могут обсудить заявления Зеленского о перевороте - Госдеп

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что в его стране якобы готовится государственный переворот, могут стать одной из тем обсуждения на полях предстоящей в Риге 30 ноября встречи министров иностранных дел стран НАТО. Об этом заявила в пятницу на спецбрифинге помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.



Комментируя высказывания Зеленского, она отметила: "Мы как раз взаимодействуем с украинскими партнерами относительно этого. Думаю, вы знаете, что будет встреча и по Украине, и по Грузии на следующей неделе во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, и это также даст нам еще одну возможность для взаимодействия с украинскими партнерами по этому вопросу".



На встрече с прессой в пятницу Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Зеленский также сказал, что, по имеющимся у него данным, на организацию переворота на Украине предполагается привлечь 1 млрд долларов. Он не уточнил, от кого именно должны поступить эти средства.



