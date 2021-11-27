В ВОЗ признали угрозой новый штамм коронавируса "омикрон"

08:40 Источник: Lenta.ru

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой выявленный в Южной Африке новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому была присвоена греческая буква «омикрон» (О). Об этом сообщает Reuters.

Как считают специалисты ВОЗ, новая разновидность коронавируса может угрожать странам, которые ведут борьбу с его распространением.

По данным организации, вирус B.1.1.529 после серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными.

В ВОЗ также предположили, что вариант омикрон распространяется быстрее, чем его предшественники, о чем свидетельствует опыт ЮАР. Поэтому новейший штамм может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами. В организации призвали все страны уделить изучению нового варианта коронавируса большее внимание.

ВОЗ решила назвать новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, греческой буквой «омикрон» (О). Решение было принято по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов. Также эксперты организации включили новый штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. Новый штамм имеет 50 мутаций.

В ВОЗ уже оценили способность существующих ПЦР-тестов распознать новый штамм. По данным организации, ПЦР-тесты распознают омикрон. ВОЗ подчеркнула, что этот вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, но при этом может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании. Lenta.Ru