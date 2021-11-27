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В Турции умер россиянин, заразившийся на отдыхе коронавирусом

17:30 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин России, заболевший в Турции коронавирусной инфекцией и с осложнениями попавший в реанимацию, умер. Об этом сообщили в субботу корр. ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Да, к сожалению, подтверждаем", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее поступало сообщение, что россиянин во время отпуска на юге Турции заразился коронавирусом и с осложнениями попал в реанимацию. Российские дипломаты прорабатывали вопрос организации медицинской эвакуации тяжело больного россиянина.

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